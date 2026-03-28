Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признан самым ценным игроком клуба в нынешнем сезоне по версии ESPN.
Форвард из Норвегии забил 37 голов и отдал 12 результативных передач в различных турнирах, что значительно превышает показатели других игроков Премьер-лиги.
ESPN составил рейтинг самых ценных футболистов ведущих клубов Английской премьер-лиги, оценивая как индивидуальные качества игроков, так и их вклад в командную тактику. В исследование вошли только те футболисты, которые провели не менее 900 минут в матчах Премьер-лиги и Лиги чемпионов в текущем сезоне.