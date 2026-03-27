Вратарь мюнхенской «Баварии» Йонас Урбиг повредил правое колено в расположении сборной Германии. Голкипер не поможет национальной команде в товарищеских играх со Швейцарией и Ганой. Встречи пройдут 27 и 30 марта.

Йонас Урбиг globallookpress.com

«Йонас Урбиг получил травму капсулы правого колена во время выступления за сборную Германии. Об этом в четверг днём ​​сообщила Немецкая футбольная ассоциация (DFB). Таким образом, 22-летний вратарь "Баварии" пропустит матчи против Швейцарии и Ганы и досрочно покинет состав национальной сборной», — сообщает официальный сайт «Баварии».

В текущем сезоне Урбиг отыграл 14 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах.