27 марта в 22:45 мск состоится товарищеский поединок сборных Швейцарии и Германии.
Обе команды сыграют на предстоящем чемпионате мира. Швейцария без единого поражения прошла группу В, одержав 4 победы и 2 ничьи. Германия на старте проиграла Словакии (0:2), однако потом выиграла 5 матчей подряд, что и позволило на финише опередить словаков на 3 пункта.
Швейцария в последних матчах обыграла Швецию (4:1) и сыграла вничью с Косово (1:1). Германия выиграла у Люксембурга (2:0) и Словакии (6:0).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Букмекеры дают 3.40 на победу Швейцарии и 2.15 — на победу Германии, на ничью можно поставить за 3.70.
- Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.
Трансляция матча
Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.
Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.