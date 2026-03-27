Мадридский «Атлетико» обсудил с главным тренером команды Диего Симеоне возможность продления контракта, как сообщает AS.

Диего Симеоне globallookpress.com

Симеоне и руководство клуба выразили готовность подписать новое соглашение на один год после завершения текущего сезона.

Ранее стало известно об интересе к тренеру со стороны миланского «Интера» на фоне ухудшения отношений между Симеоне и спортивным директором «Атлетико» Матеу Алемани после зимнего трансферного окна.

Симеоне руководит «Атлетико» с декабря 2011 года. За это время команда дважды выиграла чемпионат Испании и Лигу Европы.