Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о своем будущем после поражения от Швеции со счетом 1:3 в стыковом матче плей-офф ЧМ-2026. Встреча состоялась 26 марта в Валенсии.

«Моё будущее? У меня контракт заканчивается скоро. Посмотрим. Пока не было предложений от УАФ, если я получу его, я посмотрю.

Через два месяца у меня заканчивается контракт, тогда всё узнаете. У меня ещё есть одна игра», — сказал Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Швеции за выход в финальную часть ЧМ-2026 поборется с Польшей.

Мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля.