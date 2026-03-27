Экс-полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказал свои ожидания от предстоящего матча национальной команды против сборной Никарагуа.

globallookpress.com

«Считаю, что наши футболисты находятся в хорошей форме.  Они должны продемонстрировать как качественную игру, так и положительный результат.  Удастся ли это, станет известно после завершения матча.  Мы обязаны победить Никарагуа.  На данный момент наша цель — дать шанс молодым игрокам.  В ближайшее время сборная России не участвует в турнирах, и хотя некоторые футболисты стареют, нам необходимо обновлять состав.  Это важная работа, которую нужно продолжать», — отметил Канчельскис в интервью «СЭ».

27 марта в Краснодаре состоится матч между сборными России и Никарагуа.  Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.