Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева уехать в зарубежный чемпионат.

«Сейчас у всех мало шансов уехать в Европу, а не только у Пиняева. Надо дождаться шанса и не сбавлять к себе требования. Сейчас у Пиняева мало шансов, но если в остатке сезона он себя хорошо проявит, то почему бы и нет, переехать он может. В Европе смотрят на потенциал футболиста, на его талант. Это могут в нем увидеть. Не топ-клубы, конечно, но через средний клуб можно уехать за рубеж», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

В текущем сезоне 21-летний Пиняев провёл за «Локомотив» 11 матчей во всех турнирах и забил один мяч.