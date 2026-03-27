Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева уехать в зарубежный чемпионат.

Сергей Пиняев

«Сейчас у всех мало шансов уехать в Европу, а не только у Пиняева.  Надо дождаться шанса и не сбавлять к себе требования.  Сейчас у Пиняева мало шансов, но если в остатке сезона он себя хорошо проявит, то почему бы и нет, переехать он может.  В Европе смотрят на потенциал футболиста, на его талант.  Это могут в нем увидеть.  Не топ-клубы, конечно, но через средний клуб можно уехать за рубеж», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

В текущем сезоне 21-летний Пиняев провёл за «Локомотив» 11 матчей во всех турнирах и забил один мяч.