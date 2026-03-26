По данным известного журналиста Гастона Эдула, на предстоящем чемпионате мира 2026 года ФИФА приняла решение изменить некоторые правила, чтобы сделать игру более динамичной и снизить судейские ошибки.

Время замен: у заменённого игрока есть максимум 10 секунд, чтобы покинуть поле. Если он задерживается, его замена откладывается на одну минуту, и команда временно остаётся в меньшинстве.

Ввод мяча в игру: к вбрасываниям из аута и ударам от ворот будет применяться пятисекундный таймер. Превышение этого времени приведёт к потере владения мячом.

Медицинская помощь вне поля: игрок, получающий медицинскую помощь на поле, должен покинуть поле и подождать одну минуту, прежде чем вернуться, — если только травма не была вызвана нарушением, наказанным карточкой.

VAR: VAR сможет пересматривать вторые жёлтые карточки, которые приводят к красной карточке, а также ошибочно назначенные угловые.

Также согласно новым правилам, только капитан имеет право подходить к рефери матча за объяснениями. В отношении других футболистов последует жёлтая карточка.

В этом году мундиаль состоится сразу на территории трёх государств — США, Канады и Мексики — с 11 июня по 19 июля.