Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что готов продолжить работу в калининградском клубе.

«Подписывая контракт, я говорю о приоритетах. У нас прописаны отступные. Достаточно скромные, но они есть. Наш тренерский штаб стремится не зарабатывать какие‑то суммы, а бороться за чемпионство.

Если у нас не будет возможности побороться за трон, то у меня будет желание поработать в клубе, который ставит такую цель. Если мы идём по этому пути, если выполняются все обещания, то мы продолжаем работать и строить топ‑клуб здесь.

Буду ли я работать в "Балтике" в следующем сезоне? Я подписал контракт сразу на три года. Я готов его выполнять.

Какое место в этом сезоне будет успехом? Первое. Если мы говорим про мои амбиции, то место в футболе может быть только одно — первое. У меня в контракте написано 10-е место. Бонусы для команды прописаны за 10-е место. Уверен, что мы будем конкурентоспособны до последнего матча», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

После 22-х туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 4-е место в таблице с 42 очками в активе, отставая от 3-й строчки на два балла.