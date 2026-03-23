Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что готов продолжить работу в калининградском клубе.

Андрей Талалаев

«Подписывая контракт, я говорю о приоритетах.  У нас прописаны отступные.  Достаточно скромные, но они есть.  Наш тренерский штаб стремится не зарабатывать какие‑то суммы, а бороться за чемпионство.

Если у нас не будет возможности побороться за трон, то у меня будет желание поработать в клубе, который ставит такую цель.  Если мы идём по этому пути, если выполняются все обещания, то мы продолжаем работать и строить топ‑клуб здесь.

Буду ли я работать в "Балтике" в следующем сезоне?  Я подписал контракт сразу на три года.  Я готов его выполнять.

Какое место в этом сезоне будет успехом?  Первое.  Если мы говорим про мои амбиции, то место в футболе может быть только одно — первое.  У меня в контракте написано 10-е место.  Бонусы для команды прописаны за 10-е место.  Уверен, что мы будем конкурентоспособны до последнего матча», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

После 22-х туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 4-е место в таблице с 42 очками в активе, отставая от 3-й строчки на два балла.