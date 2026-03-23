Комментатор Геннадий Орлов высказался про игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.

«Я говорил, что не буду хвалить Глушенкова, пока он не вернется на свой реальный уровень. А в чем я был не прав? Мы же убедились, что он может делать разницу! Сегодня с ним плотно играли, а он и отдал пас Соболеву, и забил прекрасный гол. Замечательно исполнил!

Понимаете, я ставлю перед собой определенную задачу: обязательно взбодрить игрока после неудачного матча. Чтобы ему стыдно стало! Не знаю, передавали ли Глушенкову мои слова, но против "Динамо" он был совсем другим. Исправился! Когда начал искать мяч, бежать ему навстречу, сразу же стал приносить пользу. Глушенков не выключался из игры. Значит, не зря я по нему, что называется, прошелся», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» с 48 очками находится на второй строчке, а отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.