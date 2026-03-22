«Манчестер Юнайтед» намерен укрепить левый фланг обороны и рассматривает возможность подписания Майлза Льюиса-Скелли из лондонского «Арсенала».

По данным сайта TEAMtalk, «канониры» готовы отпустить своего воспитанника, который потерял место в стартовом составе, в случае выгодного предложения.

Также интерес к 19-летнему игроку проявляют «Эвертон» и «Брентфорд».

Всего в этом сезоне Льюис-Скелли сыграл 27 матчей и сделал в них 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн, а его контракт действует до 2030 года.