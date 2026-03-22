Капитан и защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро признал свою ответственность за неудачный сезон команды. В 31-м туре Английской Премьер-лиги «шпоры» потерпели крупное поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:3.

«Сезон складывается непросто, особенно в данный момент. Это еще одно досадное поражение дома. Хочу выразить благодарность нашим болельщикам за поддержку сегодня и всегда. Это сложный сезон, и я понимаю, что основная ответственность лежит на мне», — заявил Ромеро в интервью ВВС.

С 30 очками «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на один балл.