Комментатор Константин Генич рассказал, как он оценивает игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

«Вот я сейчас смотрю на Андрея Сергеевича Аршавина. Он же такой, сам по себе. И играл так сам по себе. И реагировал так же. Он так себя ценит и видит. Он самовлюбленный, но понятно, почему.

Глушенков из этой же породы: "Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво, мне нужен футбол витиеватый".

Титулы? Ну не выиграли сегодня, выиграем завтра. Зарплата падает. Это человек, который не думает о титулах. Есть такие жадные до титулов, как Соболев, который вцепится кому-то в ноги ради титула. А для Макса футбол как удовольствие. Таким футболиста надо только принимать. Что ты можешь с такими футболистами сделать? Хочешь — продай за 6 миллионов. Сейчас объяви о готовности продать — в этот же день его заберут», — цитирует Генича телеграм-канал «Футбольный биги».