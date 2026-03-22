Комментатор Константин Генич рассказал, как он оценивает игру форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

Максим Глушенков

«Вот я сейчас смотрю на Андрея Сергеевича Аршавина.  Он же такой, сам по себе.  И играл так сам по себе.  И реагировал так же.  Он так себя ценит и видит.  Он самовлюбленный, но понятно, почему.

Глушенков из этой же породы: "Я вас всех крутил-вертел на карусели в парке Горького, играю изящно и красиво, мне нужен футбол витиеватый".

Титулы?  Ну не выиграли сегодня, выиграем завтра.  Зарплата падает.  Это человек, который не думает о титулах.  Есть такие жадные до титулов, как Соболев, который вцепится кому-то в ноги ради титула.  А для Макса футбол как удовольствие.  Таким футболиста надо только принимать.  Что ты можешь с такими футболистами сделать?  Хочешь — продай за 6 миллионов.  Сейчас объяви о готовности продать — в этот же день его заберут», — цитирует Генича телеграм-канал «Футбольный биги».