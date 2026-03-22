Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими эмоциями после победы над «Райо Вальекано» со счетом 1:0 в 29-м туре Ла Лиги.

«Я очень рад. Это был непростой матч. Самое важное — мы заработали три очка. Гол Араухо стал ключевым моментом для нас сегодня. Он принес команде три очка, что положительно скажется на нашем общем настрое», — заявил Флик в интервью Marca.

После 29 туров «Барселона» остается лидером чемпионата с 73 очками в активе. «Райо Вальекано», напротив, занимает 14-ю строчку турнирной таблицы с 32 очками.