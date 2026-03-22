Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итог матча против «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги.

«Мне больно, особенно за наших игроков и болельщиков, потому что мы очень хотели сегодня завоевать этот трофей. Это были два совершенно разных тайма, особенно первый, когда, думаю, мы были лучше соперника и имели два лучших момента в матче. Мы этим не воспользовались. Нужно отдать им должное за то, что они сделали. Очень грустный день», — приводит слова Артета ВВС.

Таким образом, «Манчестер Сити» выиграл свой девятый Кубок английской лиги, а «Арсенал» остановился в шаге от трофея.