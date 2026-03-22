«Алавес» одержал волевую победу над «Сельтой» на выезде в матче 29-го тура чемпионата Испании, обыграв соперника со счетом 4:3.

Тони Мартинес laliga.com

Забитыми мячами у гостей отметились Тони Мартинес (два гола), Анхель Перес и Абдеррахман Реббач. В первом тайме хозяева поля забили два мяча: Ферран Жуджла и Уго Альварес поразили ворота соперника.

Несмотря на стартовый разгром со счетом 0:3, «Алавес» сумел переломить ход игры и одержать победу. Команда из Страны Басков набрала 31 очко и вышла из зоны вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта», набравшая 41 очко, осталась на шестой строчке.