ESPN опросил футболистов испанской Ла Лиги, чтобы выяснить, какой тренер вызывает наибольшее раздражение на матчах.

Согласно результатам опроса, 43,3% игроков недовольны поведением Диего Симеоне, главного тренера мадридского «Атлетико». При этом 30 участников опроса предпочли остаться анонимными.

На втором месте по уровню раздражения оказался Хосе Бордалас из «Хетафе», за которого проголосовали 23,3% респондентов. Третье место досталось Марселино Торалю из «Вильярреала» (13,3%). Также в опросе упоминались Мичел Санчес из «Жироны» (6,6%) и Хаби Алонсо из «Реала», который уже покинул клуб (3,3%).

После 28 туров чемпионата «Атлетико» занимает четветое место в турнирной таблице с 57 очками. Лидером остается «Барселона» с 70 очками.