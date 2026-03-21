Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи «красно-белых» с «Оренбургом».

Александр Мостовой globallookpress.com

«"Спартаку" будет однозначно тяжеловато против "Оренбурга". Все команды в нижней части таблицы цепляются за очки кровь из носу. Они удивительно хорошо выглядят, никто не опускает руки, все бьются. "Спартаку" тоже уже терять нечего, им надо понимать, что "Оренбург" все‑таки не "Зенит". По логике "Спартак" фаворит. "Оренбург" крепкий, они будут пользоваться тем, что было в мачте с "Зенитом". Ничего не предвещает гол, но, когда соперник где‑то не выбил, где‑то не подсказал — сразу забивают. Эти моменты "красно‑белым" нужно исключить. Где надо — сразу выбил. Будет тяжелый матч, но надеюсь, что "Спартак" все равно выиграет, оступаться уже нельзя», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Игра пройдет в Оренбурге в воскресенье, 22 марта, и начнется в 13:45 по московскому времени.