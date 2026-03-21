Главный тренер «Ланса» Пьер Саж выступил против переноса матча Лиги 1 с «ПСЖ».

«Мы против переноса. В четверг мы сыграли матч Кубка Франции, а в воскресенье — против "Меца". Хотя отдых важен для хорошей игры, "ПСЖ" это доказал в матче с "Челси". У нас осталась только одна дата для игры с ними. Мы не можем мириться с такими решениями», — сказал Саж RMC Sport.

Матч с «ПСЖ» запланирован на 11 апреля. Парижане 8 апреля сыграют с «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, а 14 апреля состоится ответная встреча.

«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 59 очками после 27 матчей. «ПСЖ» занимает второе место с 57 очками после 25 игр.