Полузащитник московского ЦСКА Энрике Кармо высказался о победе над махачкалинским «Динамо» (3:1).

Энрике Кармо globallookpress.com

«Это для меня очень важный момент, я для этого очень долго работал. Очень рад голу и передаче, но самое главное, что победили. Мы очень хорошо провели этот матч, нам очень нужна была эта победа. Этот матч мы посвящаем нашим болельщикам. Также хотел бы отметить полную самоотдачу всей команды», — приводит слова Кармо «Матч ТВ».

ЦСКА с 39 очками в активе поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 21 баллом идет на 12-м месте.