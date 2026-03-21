Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо активно рассматривается для перехода в клубы английской Премьер-лиги и европейских лиг. Одним из потенциальных покупателей является лондонский «Тоттенхэм», как сообщает TEAMtalk.

Если Гакпо покинет «Ливерпуль», мерсисайдцы готовы рассмотреть возможность замены его другим вингером, например, Энтони Гордоном из «Ньюкасла». «Ливерпуль» все больше впечатляется игрой Гордона и считает его достойной заменой. Также интерес к Гакпо проявляют «РБ Лейпциг», «Наполи» и «Милан».

В текущем сезоне Гакпо сыграл в 41 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.