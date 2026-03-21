«Эльче» обыграл «Мальорку» не выявили победителя в матче 29-го тура Ла Лиги — 2:1.
Пабло Торре вывел гостей вперед на 58-й минуте, Рафа Мир через четыре минуты сравнял счет. Тете Морено принес победу хозяевам голом на 71-й минуте встречи.
Результат матча
ЭльчеЭльче2:1МальоркаПальма-де-Мальорка
0:1 Пабло Торре 58' 1:1 Рафаэль Мир Висенте 62' 2:1 Тете Моренте 71'
Эльче: Матиас Дитуро, Виктор Чуст, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас, Альваро Родригес (Лео Петро 90'), Грэйди Диангана (Гонсало Вильяр 64'), Марк Агуадо (Буба Сангаре 79'), Алейкс Фебас, Тете Моренте, Херман Валера (Адрия Педроса 90'), Рафаэль Мир Висенте (Федерико Редондо 79')
Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Пабло Торре (Мануэль Морланес 65'), Омар Маскарель, Саму Кошта, Антонио Санчес (Жюстен Калумба 89'), Ведат Мурики, Матео Джозеф, Зиту Лувумбу
Жёлтые карточки: Виктор Чуст 29' — Антонио Латорре 82', Антонио Раильо 90+3'
«Эльче» с 29 очками поднялся на 15-е месте в Ла Лиге, «Мальорка» с 28 баллами опустилась на 18-ю строчку.