«Боруссия» набрала 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 30 баллами идет одиннадцатым.

«Боруссия» забила трижды в концовке — на 73-й и 84-й минутах Рами Бенсебаини реализовал пенальти, а на 78-й минуте отметился Серу Гирасси.

Сначала дважды забили гости. На 19-й минуте отличился Филип Отеле , а на 38-й минуте ворота хозяев поразил Альберт Самби Локонга .

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» на своем поле победила «Гамбург» со счетом 3:2.

