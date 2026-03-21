В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» на своем поле победила «Гамбург» со счетом 3:2.
Сначала дважды забили гости. На 19-й минуте отличился Филип Отеле, а на 38-й минуте ворота хозяев поразил Альберт Самби Локонга.
«Боруссия» забила трижды в концовке — на 73-й и 84-й минутах Рами Бенсебаини реализовал пенальти, а на 78-й минуте отметился Серу Гирасси.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд3:2ГамбургГамбург
0:1 Альберт Самби Локонга 38' 1:1 Рами Бенсебаини 73' пен. 2:1 Серу Гирасси 78' 3:1 Рами Бенсебаини 84' пен.
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон (Фабиу Силва 58'), Феликс Нмеча (Юлиан Брандт 90'), Карим Адейеми (Серу Гирасси 46'), Марсель Забитцер (Карни Чуквуэмека 58'), Джоб Беллингем, Максимилиан Байер, Luca Reggiani (Рами Бенсебаини 46')
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Вильям Микельбренсис (Жан-Люк Домпе 90'), Джордан Торунарига, Лука Вушкович, Варме Омари (Райан Филипп 90'), Альберт Самби Локонга, Николай Ремберг, Фабиу Виейра (Дэмион Даунс 68'), Рансфорд Кёнигсдёрффер (Otto Stange 80'), Philipas Otele
Жёлтые карточки: Карим Адейеми 45+4', Юлиан Рюэрсон 90+4' — Николай Ремберг 45+4', Вильям Микельбренсис 72'
«Боруссия» набрала 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 30 баллами идет одиннадцатым.