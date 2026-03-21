Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался про травму вратаря Тибо Куртуа.

33-летний бельгийский голкипер попал в лазарет на 1,5 месяца в результате повреждения приводящей мышцы правой ноги.

«Каждый раз, когда футболисты выходят на поле, существует риск. Люди этого не понимают, но очень немногие футболисты выходят на поле без боли. В перерыве Тибо хотел продолжать играть, но я решил заменить его.

Андрей Лунин показал, что он отличный вратарь, и покажет это снова. Лучший вратарь в истории получил травму, но у нас есть еще один фантастический голкипер», — приводит слова специалиста Marca.

В нынешнем сезоне Куртуа отыграл 41 матч за «Реал» во всех турнирах, пропустив 39 мячей.