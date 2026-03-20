Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о возможном переходе тренерского штаба калининградцев в другой клуб.

«Говорили о возможном переходе, обсуждали. В принципе, такая задача стоит перед нашим тренерским штабом — перейти на более высокий уровень. Когда это будет? Может это будет и в Калининграде происходить. Кто его знает. Каждый игрок хочет попасть в сборную или более сильный клуб. Также и тренеры хотят работать на более высоком уровне. Тем более мы видим, что готовы к этому», — приводит слова Нагайцева «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» идет на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ по итогам 21 тура.