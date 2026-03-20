Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о возможном переходе тренерского штаба калининградцев в другой клуб.

Андрей Талалаев

«Говорили о возможном переходе, обсуждали.  В принципе, такая задача стоит перед нашим тренерским штабом — перейти на более высокий уровень.  Когда это будет?  Может это будет и в Калининграде происходить.  Кто его знает.  Каждый игрок хочет попасть в сборную или более сильный клуб.  Также и тренеры хотят работать на более высоком уровне.  Тем более мы видим, что готовы к этому», — приводит слова Нагайцева «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» идет на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ по итогам 21 тура.