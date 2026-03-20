«Ланс» примет «Анже» в матче 27-го тура Лиги 1. Поединок состоится 20 марта в 22:45 мск.

У «Ланса» 56 очков. Он отстает на один пункт от ПСЖ, причем у «парижан» на одну игру меньше. Так что сегодня хозяевам очень нужна победа, чтобы иметь возможность и дальше навязывать чемпиону борьбу за титул.

В прошлом туре «Ланс» проиграл 1:2 «Лорьяну» из-за чего не смог выйти на чистое первое место. Сегодня ему будет противостоять «Анже», у которого 4 поражения в последних 5 играх турнира. Удастся ли хозяевам добиться нужного результата?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Букмекеры: «Ланс» — фаворит за 1.24, на победу «Анже» дают 13.0, на ничью — 6.49.

Прогноз ИИ: «Ланс» победит со счетом 3:2.

