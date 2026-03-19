Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал слухи о своем возможном переходе в ПСВ.

«Я не знаю ничего об этом. Моя концентрация — на выступлениях за "Спартак", — сообщил Угальде изданию "СЭ".

Ранее газета De Telegraaf сообщила, что ПСВ интересуется Угальде как потенциальной заменой нападающему Рикардо Пепи, который уходит в "Фулхэм".

Угальде присоединился к "Спартаку" в 2024 году. В сезоне 2025/26 он сыграл за красно-белых 26 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав две результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2028 года.