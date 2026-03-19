Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался об игре российского вратаря Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Сафонов становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. В первую очередь из-за масштаба клуба, за который выступает Матвей. Все-таки никто не будет отрицать, что "ПСЖ" — один из сильнейших клубов мира на сегодняшний день.

Головин, наверное, упустил свой шанс поиграть в европейском топ-клубе. Хотя его карьеру в "Монако" нельзя назвать неудачной. Просто есть ощущение, что его потенциал позволял сделать еще шаг вперед», — приводит слова Канчельскиса «Советский Спорт».

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Сафонов принял участие в восьми матчах, в четырех из которых сохранил ворота на замке.