Новичок «Зенита» Джон Дуран поделился своими мыслями о конкуренции с российским нападающим Александром Соболевым.

Джон Дуран globallookpress.com

«Соболев — хороший парень, сильный футболист. Мне кажется, у нас с ним здоровая конкуренция, которая приносит только пользу команде. Я с нежностью ласково называю его "Роналдо Феномен". Мы оба добавили хороших качеств команде. Кто лучше на данный момент, тот и играет», — цитирует Дурана «Чемпионат».

Вчера, 18 марта, «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0 в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Следующий матч «Зенита» состоится 22 марта против московского «Динамо».