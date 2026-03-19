Новичок «Зенита» Джон Дуран поделился своими мыслями о конкуренции с российским нападающим Александром Соболевым.

«Соболев — хороший парень, сильный футболист.  Мне кажется, у нас с ним здоровая конкуренция, которая приносит только пользу команде.  Я с нежностью ласково называю его "Роналдо Феномен".  Мы оба добавили хороших качеств команде.  Кто лучше на данный момент, тот и играет», — цитирует Дурана «Чемпионат».

Вчера, 18 марта, «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0 в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.  Следующий матч «Зенита» состоится 22 марта против московского «Динамо».