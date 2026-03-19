Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в услугах вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье, сообщает L’Equipe.

«Шпоры» недовольны нынешней вратарской бригадой и намерены её усилить летом. По данным источника, 24‑летний француз потерял место в основном составе парижан и не против сменить обстановку.

За «ПСЖ» Шевалье играет с лета 2025 года, перейдя из «Лилля». Последний раз он появлялся на поле в конце января в 19‑м туре Лиги 1 против «Осера» (1:0). После этого 11 раз подряд в основном составе «ПСЖ» выходил российский голкипер Матвей Сафонов.