Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем матче против «Динамо» в Кубке России.

«Мы настроены на победу. Во вторник мы видели на примере других матчей, как это можно сделать. Мы выходим с хорошим настроем, чтобы забить сначала первый гол, а потом уже будем пытаться забить дальше. Мы настроены исключительно на победу, чтобы пройти дальше и порадовать наших болельщиков», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

Напомним, что в первой игре «Спартак» проиграл «Динамо» со счетом 2:5. Ответный матч стартует в 20:45 мск.