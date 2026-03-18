Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящем матче против «Динамо» в Кубке России.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Мы настроены на победу.  Во вторник мы видели на примере других матчей, как это можно сделать.  Мы выходим с хорошим настроем, чтобы забить сначала первый гол, а потом уже будем пытаться забить дальше.  Мы настроены исключительно на победу, чтобы пройти дальше и порадовать наших болельщиков», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

Напомним, что в первой игре «Спартак» проиграл «Динамо» со счетом 2:5.  Ответный матч стартует в 20:45 мск.