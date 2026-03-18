Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бавария»: Урбиг, Станишич, Ким Мин Чжэ, Та, Бишоф, Горецка, Павлович, Карл, Геррейру, Диас, Кейн.
«Аталанта»: Спортьелло, Коссуну, Хин, Скалвини, Белланова, Пашалич, Эдерсон, Бернаскони, де Кетеларе, Сулемана, Скамакка.
В первом матче «Бавария» разгромила «Аталанту» со счетом 6:1.
Матч между этими командами состоится сегодня, 18-го марта в 23:00 мск.