«Барселона» разгромила «Ньюкасл» (7:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 1-м тайме «сине-гранатовые» забили 3 гола, отличились Рафинья на 6-й минуте, Марк Берналь на 18-й и Ламин Ямаль на 45+7-й минуте с пенальти.

У «Ньюкасла» дублем отметился Энтони Эланга, отличившись на 15-й и 28-й минутах.

Во 2-м тайме «Барселона» забила 4 безответных гола. У «сине-гранатовых» дубль оформил Роберт Левандовский, записав голы на свой счет на 56-й и 61-й минутах.

Еще по голу забили Фермин Лопес на 51-й минуте и Рафинья на 72-й минуте.

По сумме двух встреч «Барселона» (1:1 и 7:2) пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ньюкасл» завершил свое выступление на турнире.