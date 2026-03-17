Дом полузащитника футбольного клуба «Рома» Нейла Эль-Айнауи подвергся нападению шестерых вооруженных преступников.

Как пишет Messaggero, злоумышленники в масках, вооруженные пистолетами, ворвались в дом футболиста через окно, которое они предварительно взломали. Они заперли в одной комнате Нейла Эль-Айнауи, его мать, девушку и брата с его спутницей.

Из дома грабители вынесли ювелирные изделия на сумму около 10 тысяч евро, часы Rolex и несколько сумок. Никто из заложников не пострадал. Полиция начала расследование произошедшего.