Форвард грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе оценил свою игру в весенней части сезона. Нападающий начал забивать сразу после зимнего перерыва.

«Я готовился, шёл к этому и продолжаю стремиться вверх. Думаю, прайм Георгия Мелкадзе ещё впереди.

От кого получал самую неожиданную похвалу за этот удачный период? Такого не было, но много моих знакомых, кто раньше не особо следил за футболом, стали его смотреть. Раньше они просто знали, что я футболист, но не смотрели, а теперь… Так что я заставил смотреть футбол какое-то количество людей. Уже хорошее дело!» — сказал Мелкадзе «Чемпионату».

Весной Мелкадзе в трех матчах забил два гола.