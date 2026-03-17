Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от ответной игры «красно-белых» против «Динамо» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Возможен ли камбэк от красно-белых? Почему нет? "Спартак" много забивает. Правда, пропускает тоже не мало. Если забьют и не пропустят из-за глупых привозов, то все будет нормально. С "Зенитом" пенальти на ровном месте, с "Динамо" необъяснимая ошибка. Если эти моменты исключить, то все нормально будет. Конечно, камбэк еще возможен», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Ответный матч пройдет в среду, 18 марта на «Лукойл-Арене». В первой встрече «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:2.