На официальном сайте РФС появилась информация о назначении судейских бригад на ответные полуфинальные игры Кубка России.
17 марта (вторник)
«Краснодар» — ПФК ЦСКА: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Андрей Прокопов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.
18 марта (среда)
«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Сергей Цыганок; AVAR — Иван Абросимов; инспектор — Сергей Мацюра.
Напомним, что в первых играх «Динамо» разгромило «Краснодар» со счетом 5:2, а ЦСКА выиграл у «Краснодара» (3:1).