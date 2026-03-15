«Штутгарт» одолел «Лейпциг» (1:0) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Дениз Ундав на 56-й минуте.
Результат матча
Штутгарт: Александр Нюбель, Лука Жакес, Рамон Хендрикс, Финн Ельч, Джейми Левелинг (Лоранс Ассиньон 81'), Атакан Каразор (Чема Андрес 85'), Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Максимилиан Миттельштадт 69'), Билаль эль-Ханнус (Николас Нартей 69'), Эрмедин Демирович (Тьягу Томаш 69'), Дениз Ундав
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (Жоан Бакайоко 71'), Эзекил Банзузи (Браян Груда 63'), Давид Раум, Боте Баку (Бенджамин Хенрихс 88'), Антонио Нуса (Ксавер Шлагер 71'), Ян Дьоманде, Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Атакан Каразор 68' — Ксавер Шлагер 83'
После этого матча «Штутгарт» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе. «Лейпциг» — на 5-й позиции с 47-ю баллами.