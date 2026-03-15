В 26-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» будет принимать «Лейпциг». Матч состоится 15 марта в 21:30 по мск.

Команды имеют по 47 очков, при этом «Штутгарт» идет на 4-й позиции в зоне Лиги чемпионов. «Лейпцигу» нужна победа, чтобы вернуться в топ-4, но позволят ли хозяева, которые проиграли лишь в одном из 12 домашних матчей сезона.

«Штутгарт» не проигрывает уже не первый тур. В прошлом матче он имел ничью с «Майнцем» (2:2). В Лиге Европы хозяева провели матч против «Порту» и проиграли 1:2. «Лейпциг» в еврокубках не выступает. У него было две победы в Бундеслиге подряд над «Гамбургом» (2:1) и «Аугсбургом» (2:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.71.

Букмекеры: 2.50 на «Штутгарт», 2.58 на «Лейпицг», за 3.99 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект предсказал победу «Лейпцига» со счетом 4:1.

Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.