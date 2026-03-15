В матче 29-го тура итальянской Серии А «Пиза» в родных стенах переиграла «Кальяри» со счетом 3:1.
В составе победителей забивали Стефано Морео и Антонио Караччиоло, который сделал дубль. За гостей отличился Леонардо Паволетти.
Результат матча
ПизаПиза3:1КальяриКальяри
1:0 Стефано Морео 9' пен. 2:0 Антонио Караччоло 52' 3:0 Антонио Караччоло 54' 3:1 Леонардо Паволетти 67'
Пиза: Николас Андраде, Артуро Калабрези (Рауль Альбиоль 46'), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори, Мехди Лери (Идрисса Туре 90'), Михел Эбишер, Мариус Марин (Мальте Хойхольт 16'), Маттео Трамони (Эбенезер Акинсанмиро 72'), Стефано Морео, Рафиу Дуросинми
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Альберто Доссена, Йерри Мина (Леонардо Паволетти 46'), Жозе Педро (Agustin Albarracin 76'), Майкл Фолоруншо, Марко Палестра, Джанлука Гаэтано (Yael Trepy 64'), Мишель Адопо (Габриэле Цаппа 46'), Семих Кылычсой (Лука Маццители 64'), Ibrahim Sulemana
Жёлтые карточки: Михел Эбишер 61' — Жозе Педро 47', Адам Оберт 60', Альберто Доссена 78'
Красные карточки: Рафиу Дуросинми 37' — Адам Оберт 81'
«Пиза» набрала 18 очков и переместилась на 19-е место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 30 баллами идет 15-м.
В параллельной игре «Болонья» на выезде выиграла у «Сассуоло» с результатом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Тийс Даллинга на 6-й минуте встречи.
«Болонья» с 42 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Сассуоло» (38) — девятый.