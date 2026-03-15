Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ. Встреча состоялась 14 марта в Санкт-Петербурге.

Орлов серьезно раскритиковал поведение Вендела. По мнению комментатора, бразилец грубо сыграл против Романа Зобнина и вполне заслуживал красной карточки.

«Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А "Спартак" вас просто возил до перерыва! Возил... Где план на игру? Где игровая дисциплина? Что вы делали на поле?

Вендел. Я всегда считал, что, если футболист позволяет фривольно вести себя за пределами поля, жди от него, что называется, беды во время официальных матчей. Почему он постоянно опаздывает на сборы? Это же хулиганство, разгильдяйство! Все это потом сказывается на его игровой дисциплине. Имею в виду эпизод с Зобниным. Мяч уже в другой стороне. Зачем же ты шипами бьешь в живот спартаковца?! На повторе же все было четко видно. Карасев ограничился желтой, а ведь вполне мог показать бразильцу красную! Это же умышленный фол. Чистой воды хулиганство! И Вендел вообще в эту секунду не думал о том, что может подвести всю команду?» — сказал Орлов «СЭ».