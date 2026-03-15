Президент «Барселоны» Жоан Лапорта переизбран на третий срок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что по результатам голосования Лапорта набрал более 66% голосов и будет работать на посту президента клуба до 2031-го года.

Главный конкурент в борьбе за этот пост Виктор Фонт получил чуть более 30% голосов.

Напомним, что Лапорта уже работал на посту президента «сине-гранатовых» в период с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год.

«Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 70-ю очками в активе, опережая «Реал» на 4 балла.