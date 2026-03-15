Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал критику в адрес форварда «Зенита» Александра Соболева. Ранее нападающий выступал за красно-белых.

«Я хорошо знаю Сашу: как бы он ни играл, в нашей команде он набирал двузначные показатели по голам и голевым передачам. Если он сосредоточен и полон амбиций, он всегда остается опасным игроком.

Празднование с отсылкой к прозвищу "дельфин"? Ха-ха. Я знал, что его прозвали "дельфином", и он мне очень симпатичен. В конце концов, для меня это парень с характером», — сказал Абаскаль «СЭ».

В нынешнем сезоне Соболев провел 19 встреч и забил пять мячей. Ранее Александр в рамках 21-го тура РПЛ забил «Спартаку» с пенальти.