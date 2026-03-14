«Интер Майами», клуб МЛС, проявляет интерес к капитану «Манчестер Сити» Бернарду Силве.

Нападающий Лионель Месси уже одобрил этот трансфер, что делает проект «Интер Майами» более привлекательным для португальского полузащитника. Как сообщает Marca, Силва может стать свободным агентом после окончания контракта с «Манчестер Сити» в конце июня, учитывая его девять сезонов и более 400 матчей за команду.

В текущем сезоне Бернарду Силва сыграл 39 матчей за «Сити», забив два гола и отдав пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 27 миллионов евро.