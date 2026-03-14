Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о победе в матче со «Спартаком» (2:0).

Педро
«Мы понимали, что будет сложная игра.  В первом тайме допускали много потерь и контратак.  Пенальти в конце тайма добавил эмоций.  На второй тайм вышли в другом настроении.  Создавали больше моментов.  Справедливо заработали второй пенальти.  Было очень важно победить в такой игре.

Никому не нравится терять очки.  Такое иногда происходит.  Сегодня подвели итог рабочей недели.  Будем в хорошем настроении готовиться к матчу в Кубке.

Команда знала, что будет аншлаг.  Понимали, что важно отблагодарить болельщиков победой.  Весь стадион болеет за нас — это добавляет сил», — цитирует Педро «Чемпионат».

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в РПЛ, продолжая погоню за лидирующим «Краснодаром» (46).  «Спартак» (35) — шестой.