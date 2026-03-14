«Лорьян» обыграл «Ланс» (2:1) в матче 26-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев голы записали на свой счет Бамба Дьенг на 18-й минуте и Айегун Тосин на 65-й минуте.
Единственный гол у «Ланса» забил Одсонн Эдуар на 48-й минуте.
Результат матча
ЛорьянЛорьян2:1ЛансЛанс
1:0 Бамба Дьенг 18' 1:1 Одсонн Эдуард 48' 2:1 Тосин Айегун 65'
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Монтассар Тальби, Абдулайе Фай, Ноа Кадиу, Арсен Куасси, Бамо Мейте, Тео Ле Бри (Натаниэль Аджей 90'), Артур Авом, Жан-Виктор Макенго (Панос Кацерис 81'), Карим Дерман, Бамба Дьенг (Тосин Айегун 64')
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Нидал Челик (Амаду Айдара 68'), Флорьян Товен, Адриен Томассон (Антони Бермон 73'), Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард (Erawan Garnier 84'), Абдалла Сима (Андрия Булатович 73'), Сауд Абдул Хамид (Райан Фофана 84'), Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Абдулайе Фай 26', Монтассар Тальби 54' — Нидал Челик 23', Ismaelo Ganiou 71', Сауд Абдул Хамид 75'
После этого матча «Лорьян» занимает 8-е место в таблице Лиги 1 с 37-ю очками в активе. «Ланс» — на 2-й позиции с 56-ю баллами.