«Лорьян» обыграл «Ланс» (2:1) в матче 26-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев голы записали на свой счет Бамба Дьенг на 18-й минуте и Айегун Тосин на 65-й минуте.

Единственный гол у «Ланса» забил Одсонн Эдуар на 48-й минуте.

Результат матча

Лорьян Лорьян 2:1 Ланс Ланс

1:0 Бамба Дьенг 18' 1:1 Одсонн Эдуард 48' 2:1 Тосин Айегун 65'

Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Монтассар Тальби, Абдулайе Фай, Ноа Кадиу, Арсен Куасси, Бамо Мейте, Тео Ле Бри ( Натаниэль Аджей 90' ), Артур Авом, Жан-Виктор Макенго ( Панос Кацерис 81' ), Карим Дерман, Бамба Дьенг ( Тосин Айегун 64' )

Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Нидал Челик ( Амаду Айдара 68' ), Флорьян Товен, Адриен Томассон ( Антони Бермон 73' ), Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард ( Erawan Garnier 84' ), Абдалла Сима ( Андрия Булатович 73' ), Сауд Абдул Хамид ( Райан Фофана 84' ), Ismaelo Ganiou

Жёлтые карточки: Абдулайе Фай 26', Монтассар Тальби 54' — Нидал Челик 23', Ismaelo Ganiou 71', Сауд Абдул Хамид 75'