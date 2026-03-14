Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился своими мыслями о матче 21-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром». Гости одержали победу благодаря дублю Эдуарда Сперцяна.

«Если бы вот так "Сочи" играл в чемпионате России в обороне, они точно не были бы на последнем месте. Поэтому "Краснодару" подфартило то, что они выиграли. В конце концов, то давление, которое они оказывали в втором тайме, принесло результат», — написал Бубнов в своем телеграм-канале.

Команда Мурада Мусаева укрепила своё лидерство в РПЛ, набрав 46 очков. «Сочи» же остаётся на последней строчке с девятью очками.

Последний раз «Сочи» побеждали в чемпионате России 27 октября 2025 года, обыграв «Ахмат» со счетом 4:2.