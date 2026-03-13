Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «красно-белыми».

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Зениту нужно реабилитироваться после последних матчей: они были для команды недостаточно успешны. Второе: они играют дома, а третье: иностранные игроки у них — ребята очень мастеровитые. Психология, вероятно, имела место в предыдущих матчах, плюс не лучшая погода в Оренбурге.

Так что здесь, в хороших условиях, на стадионе под крышей они реализуют себя по полной программе: мало не покажется. И мотивация здесь у "Зенита" будет значительно выше, чем во встрече с "Оренбургом". Думаю, что "Спартаку", к сожалению, ловить особо нечего», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится завтра, 14-го марта в 16:00 мск.

После 20-и туров «сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. «Спартак» — на 6-й строчке с 35-ю баллами.