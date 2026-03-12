Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре форварда питерцев Александра Соболева в последних матчах.
«Соболев вышел с "Балтикой" — забили и выиграли, вышел в Кубке России на замену — забили и выиграли, "Оренбургу" забил и скинул на пенальти. На данный момент Соболев продемонстрировал, что при всех своих минусах технического оснащения находится в обойме Зенита», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 26 матчах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.
Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.