Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре форварда питерцев Александра Соболева в последних матчах.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Соболев вышел с "Балтикой" — забили и выиграли, вышел в Кубке России на замену — забили и выиграли, "Оренбургу" забил и скинул на пенальти. На данный момент Соболев продемонстрировал, что при всех своих минусах технического оснащения находится в обойме Зенита», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 26 матчах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.