Вратарь сборной Мексики Луис Анхель Малагон не сможет выступить на чемпионате мира 2026 года, информирует издание ESPN.

Луис Анхель Малагон держится за разорванный ахилл globallookpress.com

29‑летний игрок «Америки» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Филадельфии» порвал ахиллово сухожилие.

После медицинского обследования у Малагона был подтверждён разрыв ахилла, что означает пропуск от 9 до 12 месяцев.

Малагон провёл за сборную Мексики 19 матчей и пропустил 14 мячей. В последнее время он был основным голкипером сборной. Теперь на пост первого номера будут претендовать Рауль Ранхель, Карлос Асеведо и 40‑летний Гильермо Очоа.

