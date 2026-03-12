Вратарь сборной Мексики Луис Анхель Малагон не сможет выступить на чемпионате мира 2026 года, информирует издание ESPN.

Луис Анхель Малагон держится за разорванный ахилл
Луис Анхель Малагон держится за разорванный ахилл globallookpress.com

29‑летний игрок «Америки» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Филадельфии» порвал ахиллово сухожилие.

После медицинского обследования у Малагона был подтверждён разрыв ахилла, что означает пропуск от 9 до 12 месяцев.

Малагон провёл за сборную Мексики 19 матчей и пропустил 14 мячей.  В последнее время он был основным голкипером сборной.  Теперь на пост первого номера будут претендовать Рауль Ранхель, Карлос Асеведо и 40‑летний Гильермо Очоа.